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Заслушан предварительный отчет комиссии по расследованию ситуации в Союдлю

Заслушан предварительный отчет комиссии по расследованию ситуации в Союдлю 25 июня состоялось предварительное отчетное заседание комиссии, созданной распоряжением Кабинета министров от 21 июня 2023 года при премьер-министре Азербайджанской Республики Али Асадове для расследования ситуации в селе Союдлю Гедабекского района.
Внутренняя политика
25 июня 2023 г. 13:54
Заслушан предварительный отчет комиссии по расследованию ситуации в Союдлю

25 июня состоялось предварительное отчетное заседание комиссии, созданной распоряжением Кабинета министров от 21 июня 2023 года при премьер-министре Азербайджанской Республики Али Асадове для расследования ситуации в селе Союдлю Гедабекского района.

Об этом Report сообщили в Кабинете Министров.

На заседании председатель комиссии, министр экологии и природных ресурсов Мухтар Бабаев доложил премьер-министру о предварительных результатах мониторинга и оценки текущей ситуации в области отходов в селе Союдлу.

Он отметил, что соответствующие структуры оценивают воздействие на окружающую среду на территории, в том числе проводят анализы проб воды и почвы и проверяют качество атмосферного воздуха.

При этом компании, осуществляющей деятельность на территории, предъявлено требование о полном соблюдении стандартов качества воды, почвы и атмосферного воздуха, а также всех других экологических норм, принятых в соответствии с подписанным соглашением и отраженных в документе об оценке воздействия на окружающую среду.

На заседании были обсуждены предварительные результаты проведенных мониторингов, а также стоящие перед комиссией задачи.

Премьер-министр дал соответствующие поручения по более тщательному изучению обращений граждан в связи с охраной здоровья жителей и окружающей среды и продолжению работы по оценке сложившейся ситуации.

Общественности будет предоставлена дополнительная информация о результатах мониторинга и оценки, проведенных в селе Союдлу.

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Версия на азербайджанском языке Baş nazirin yanında Söyüdlüdəki vəziyyətin araşdırılması üçün yaradılan Komissiyanın ilkin hesabatı dinlənilib

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