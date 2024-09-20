Заседание Конституционного суда по итогам парламентских выборов пройдет завтра

Заседание Пленума Конституционного суда по особому конституционному производству относительно результатов внеочередных выборов в Милли Меджлис назначено на 21 сентября в 15:00.

Заседание Пленума Конституционного суда по особому конституционному производству относительно результатов внеочередных выборов в Милли Меджлис назначено на 21 сентября в 15:00.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Конституционного суда.

Отметим, что внеочередные выборы в Милли Меджлис прошли 1 сентября по 125 избирательным округам и 6478 избирательным участкам. За 125 депутатских мандатов боролись 990 кандидатов.

16 сентября был составлен итоговый протокол Центральной избирательной комиссии по общим результатам выборов в парламент, который был подписан и утвержден членами Комиссии. В соответствии с требованиями Избирательного кодекса, протокол ЦИК вместе с соответствующими документами был представлен в Конституционный суд для утверждения результатов выборов.

Конституционный суд должен проверить и утвердить результаты выборов в Милли Меджлис в течение 10 дней после получения соответствующих документов (этот срок может быть продлен, если потребуется процесс проверки).