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Зарплата прошедших диагностическую оценку учителей, директоров школ и их замов увеличена на 10%

Зарплата прошедших диагностическую оценку учителей, директоров школ и их замов увеличена на 10% Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о повышении заработной платы работающих в государственных общеобразовательных учреждениях учителей, у которых проведена диагностическая оценка знаний и умений, директоров и заместителей директоров
Внутренняя политика
23 февраля 2023 г. 16:48
Зарплата прошедших диагностическую оценку учителей, директоров школ и их замов увеличена на 10%

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о повышении заработной платы работающих в государственных общеобразовательных учреждениях учителей, у которых проведена диагностическая оценка знаний и умений, директоров и заместителей директоров данных учреждений, а также руководителей допризывной подготовки молодежи.

Как сообщает Report, cогласно распоряжению, с 1 февраля 2023 года поручено увеличить в среднем на 10 процентов ежемесячные должностные оклады работающих в государственных общеобразовательных учреждениях, финансируемых из государственного бюджета Азербайджанской Республики, учителей, у которых проведена диагностическая оценка знаний и умений, директоров и заместителей директоров данных учреждений, а также руководителей допризывной подготовки молодежи.

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Версия на азербайджанском языке Diaqnostik qiymətləndirilməsi aparılmış müəllimlərin, direktor və müavinlərinin maaşları 10 faiz artırılıb

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