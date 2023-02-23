Зарплата прошедших диагностическую оценку учителей, директоров школ и их замов увеличена на 10%

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о повышении заработной платы работающих в государственных общеобразовательных учреждениях учителей, у которых проведена диагностическая оценка знаний и умений, директоров и заместителей директоров

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о повышении заработной платы работающих в государственных общеобразовательных учреждениях учителей, у которых проведена диагностическая оценка знаний и умений, директоров и заместителей директоров данных учреждений, а также руководителей допризывной подготовки молодежи.

Как сообщает Report, cогласно распоряжению, с 1 февраля 2023 года поручено увеличить в среднем на 10 процентов ежемесячные должностные оклады работающих в государственных общеобразовательных учреждениях, финансируемых из государственного бюджета Азербайджанской Республики, учителей, у которых проведена диагностическая оценка знаний и умений, директоров и заместителей директоров данных учреждений, а также руководителей допризывной подготовки молодежи.