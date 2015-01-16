​Зарплата педагогов, знания и способности которых проходят диагностическую оценку, увеличена в 2 раза

Баку. 16 января. REPORT.AZ/ Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о повышении учебной нагрузки и заработной платы работающих в государственных общеобразовательных учреждениях педагогов, знания и способности которых проходят диагностическую оценку. Как сообщает Report, в распоряжении отмечается о повышении в 1,5 раз нормы еженедельной учебной нагрузки работающих в государственных общеобразовательных учреждениях педагогов, знания и способности которых проходят диагностическую оценку, их ежемесячных должностных окладов - в среднем в 2 раза.

Часть распоряжения относительно повышения учебной нагрузки и заработной платы вступает в силу с 1 января 2015 года.