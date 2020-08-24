Ильхам Алиев: Зариться на деньги бедного - это бессовестность

"Бизнес-климат в Азербайджане с каждым годом улучшается. Считаю, что мы добились исторических достижений в рамках программы Doing Business. Президент и правительство и впредь будут поддерживать предпринимателей. Поэтому считаю, что в нынешних условиях вкл

"Бизнес-климат в Азербайджане с каждым годом улучшается. Считаю, что мы добились исторических достижений в рамках программы Doing Business. Президент и правительство и впредь будут поддерживать предпринимателей. Поэтому считаю, что в нынешних условиях вкладывать крупные средства в зарубежные страны было бы неправильно. Пусть завершится пандемия, стабилизируется ситуация на нефтяных рынках, экономическое развитие приобретет прежние темпы, после этого не возражаю, так же, как не возражал до сих пор. Но в нынешних условиях считаю это невыносимым. Конечно, мы не можем запретить это каким-то законным путем, да и мыслей таких у нас нет. Но можем контролировать, и соответствующие структуры Азербайджана должны обратить на это очень серьезное внимание. Если в нынешних условиях азербайджанские бизнесмены, в том числе представители крупного бизнеса, пожелают вкладывать инвестиции в зарубежные страны, то должны будут обосновать это, и данный вопрос должен находиться в центре внимания.

Считаю, что после этих слов частный сектор будет вкладывать более крупные инвестиции в экономику страны, в том числе регионы. Вам, как руководителям районов, необходимо создать предпринимателям хорошие условия, что само по себе приведет к созданию новых рабочих мест. Необходимость в этом есть, потому что в связи с пандемией некоторые люди временно потеряли работу. Поэтому государство пришло им на помощь, протянуло руку, поддержало".

Как сообщает Report, об этом президент Азербайджана Ильхам Алиев сказал, принимая в видеоформате Фаига Гурбатова в связи с назначением главой Исполнительной власти Билясуварского района и Эльмира Багирова в связи с назначением главой Исполнительной власти Саатлинского района.

"Как вам известно, государство оказывает материальную поддержку людям, потерявшим работу, в том числе неформально занятым. Одновременно в этом году открывается рекордное количество оплачиваемых общественных рабочих мест. Число таких рабочих мест достигнет 90 тысяч, и в этой сфере также нужна прозрачность, потому что преступные деяния всех арестованных в последнее время глав исполнительной власти, можно сказать, были одинаковыми. В том числе обычным явлением для них стало присвоение заработной платы с оплачиваемых общественных рабочих мест, предусмотренных для малообеспеченных слоев. В кабинетах всех арестованных глав исполнительной власти или их помощников были обнаружены платежные карты людей. Зариться на деньги бедного, причем заработную плату, находящуюся на уровне минимальной зарплаты, - это бессовестность. Необходим механизм строжайшего контроля за этим вопросом, как со стороны Министерства труда и социальной защиты населения, так и местных исполнительных органов. Этот вопрос находится под моим контролем. В этой области и во всех остальных сферах должна быть полная прозрачность". - добавил президент.