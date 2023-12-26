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Зарегистрированы полномочные представители еще 6 кандидатов на президентские выборы

Зарегистрированы полномочные представители еще 6 кандидатов на президентские выборы Центральная избирательная комиссия (ЦИК) зарегистрировала полномочных представителей еще 8 кандидатов на внеочередные президентские выборы.
Внутренняя политика
26 декабря 2023 г. 16:59
Зарегистрированы полномочные представители еще 6 кандидатов на президентские выборы

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) зарегистрировала полномочных представителей еще 6 кандидатов на внеочередные президентские выборы.

Как сообщает Report, об этом по итогам заседания комиссии сообщила секретарь ЦИК Арифа Мухтарова.

По ее словам, утверждены полномочные представители Абуталыба Самедова, Фикрета Юсифова, Юсифа Багирзаде, Арзумана Абдулкаримов, Юнуса Огуза и Гуламгусейна Алибейли.

Ранее ЦИК утвердила выдвижение еще 8 кандидатов на внеочередных президентских выборах. Таким образом, число утвержденных кандидатов достигло 15.

Внеочередные президентские выборы пройдут в Азербайджане 7 февраля 2024 года.

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Версия на азербайджанском языке Prezidentliyə namizədliyinin irəli sürülməsi təsdiqlənən daha 6 şəxsin səlahiyyətli nümayəndələri qeydə alınıb

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