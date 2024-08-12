Зарегистрировано 592 уполномоченных представителя партий на парламентских выборах

В связи с выборами в Милли Меджлис, которые пройдут 1 сентября, зарегистрировано 592 уполномоченных представителя от 25 политических партий.

Как сообщает Report, об этом на сегодняшнем заседании Центральной избирательной комиссии (ЦИК) заявил председатель комиссии Мазахир Панахов.

Он также отметил, что в связи с предстоящими парламентскими выборами зарегистрировано более 50 тыс. местных наблюдателей: "5 831 наблюдатель зарегистрирован в ЦИК, 44 868 человек - в окружных избирательных комиссиях".

При этом, по словам М.Панахова, когда партии представят списки, число наблюдателей превысит 90 тыс.