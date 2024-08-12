О нас

Зарегистрировано 592 уполномоченных представителя партий на парламентских выборах

Зарегистрировано 592 уполномоченных представителя партий на парламентских выборах
Внутренняя политика
12 августа 2024 г. 19:13
Зарегистрировано 592 уполномоченных представителя партий на парламентских выборах

В связи с выборами в Милли Меджлис, которые пройдут 1 сентября, зарегистрировано 592 уполномоченных представителя от 25 политических партий.

Как сообщает Report, об этом на сегодняшнем заседании Центральной избирательной комиссии (ЦИК) заявил председатель комиссии Мазахир Панахов.

Он также отметил, что в связи с предстоящими парламентскими выборами зарегистрировано более 50 тыс. местных наблюдателей: "5 831 наблюдатель зарегистрирован в ЦИК, 44 868 человек - в окружных избирательных комиссиях".

При этом, по словам М.Панахова, когда партии представят списки, число наблюдателей превысит 90 тыс.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Parlament seçkiləri ilə əlaqədar 592 nəfər partiya səlahiyyətlisi qeydə alınıb

Самое читаемое

Названа дата выплаты пенсий по Баку, Сумгайыту и Абшерону
Названа дата выплаты пенсий по Баку, Сумгайыту и Абшерону
6 августа 2024 г. 16:35
В Азербайджане объявлен желтый уровень погодной опасности
В Азербайджане объявлен желтый уровень погодной опасности
10 августа 2024 г. 15:46
Израиль довел до Ирана и Хезболлах, что гибель мирных жителей является красной линией
Израиль довел до Ирана и "Хезболлах", что гибель мирных жителей является красной линией
8 августа 2024 г. 08:56
Завтра в Азербайджане ожидаются дожди и грозы
Завтра в Азербайджане ожидаются дожди и грозы
10 августа 2024 г. 13:04
Исраэль Кац: Назначение лидером ХАМАС Синвара - еще один повод добиться его быстрого устранения
Исраэль Кац: Назначение лидером ХАМАС Синвара - еще один повод добиться его быстрого устранения
7 августа 2024 г. 01:11
Мехрибан Алиева поздравила азербайджанского боксера с серебряной медалью Олимпиады
Мехрибан Алиева поздравила азербайджанского боксера с серебряной медалью Олимпиады
10 августа 2024 г. 09:57
Минздрав РФ раскрыл число пострадавших в Курской области
Минздрав РФ раскрыл число пострадавших в Курской области
8 августа 2024 г. 22:20
Иран через Венгрию предупредил Израиль о намерении атаковать
Иран через Венгрию предупредил Израиль о намерении атаковать
5 августа 2024 г. 22:10
В Турции открылся новый международный аэропорт Чукурова
В Турции открылся новый международный аэропорт Чукурова
10 августа 2024 г. 19:04
Politico: Иран может отказаться от проведения масштабной атаки на Израиль
Politico: Иран может отказаться от проведения масштабной атаки на Израиль
8 августа 2024 г. 02:49

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi