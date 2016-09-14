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    Зарегистрированные в связи с референдумом агитационные группы отказались от бесплатного эфирного времени - ЭКСКЛЮЗИВ

    Агитационные группы не обратились в Центризбирком по этому поводу

    Баку. 14 сентября. REPORT.AZ/ Агитационные группы, зарегистрированные в связи с предстоящим 26 сентября 2016 года всенародным голосованием (референдумом) для внесения изменений в Конституцию Азербайджана, отказались от бесплатного эфирного времени.

    Как сообщили Report представители агитационных групп, они решили не обращаться в ЦИК по поводу распределения бесплатного эфирного времени.

    В ответ на запрос Report, в пресс-службе Партии "Ени Азербайджан", являющейся учредителем одноименной агитационной группы, заявили о проведении полномочными и официальными представителями агитационной группы в выделенных ЦИК соответствующих местах встреч с избирателями во всех регионах и населенных пунктах. Кроме того, агитационные материалы размещены агитационной группой "Ени Азербайджан" на выделенных ЦИК щитах.

    Аналогичный ответ поступил в Report из агитационных групп "Гражданское общество" и "Муниципалитет".

    Напомним, что предвыборная агитация в связи с референдумом завершится 25 сентября. 

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