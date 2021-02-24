Зардушт Ализаде: Традиционная оппозиция не может мыслить логически

"На протяжении последних 25 лет традиционная оппозиция использовала оккупированный Карабах в качестве политического инструмента, акцентируя внимание на неспособности властей освободить его"

"На протяжении последних 25 лет традиционная оппозиция использовала оккупированный Карабах в качестве политического инструмента, акцентируя внимание на неспособности властей освободить его. Теперь Карабах возвращен. Ни мирное, ни военное решение карабахского конфликта невыгодно им. Ведь после освобождения Карабаха военным путем в руках оппозиции не осталось козыря для критики властей".

Как сообщает Report, об этом Baku TV заявил журналист Зардушт Ализаде.

По его словам, 10 ноября - день подписания трехстороннего совместного заявления - является исторической датой.

З.Ализаде раскритиковал традиционную оппозицию, которая этого не осознает.

"Присутствие российских миротворцев на 25% территории Карабаха не означает создание там военной базы. Они там именно для того, чтобы в течение пяти лет обеспечивать безопасность оставшегося там армянского населения. Со временем, когда азербайджанские вынужденные переселенцы вернутся в Ханкенди, миротворцы будут обеспечивать и их безопасность.

Россия - второе сильнейшее государство в мире. Если бы она стремилась оккупировать Карабах, то не вошла бы в него в качестве миротворца и не отчитывалась ни перед кем. Те силы, которые обвиняют власти в присутствии российских миротворцев в Карабахе, не обладают способностью логически мыслить. Если будет проводиться разумная и дальновидная политика, то постепенно мы вернем и остальную часть Карабаха. Традиционная оппозиция, которая препятствует проведению такой мудрой политики, фактически демонстрируют национальную измену, как и в 90-х годах", - сказал З.Ализаде.