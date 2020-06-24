Зараженный COVID-19 депутат: Я выздоравливаю

"Я могу сказать, что уже выздоравливаю. Несомненно, это результат усилий наших врачей, медработников“.

Как передает Report, об этом на странице в Facebook написал зараженный коронавирусом (COVID-19) депутат Сахиб Алыев.

"Эти люди в спецодеждах похожи на пришельцев с другой планеты, но видя их к тебе отношение, они становятся для тебя такими же близкими, как твои родные. Ходить в такую летнюю жару в одежде, напоминающем скафандр, да еще и по 8 часов, порой не принимая не то, что пищу, но даже глоток воды, и все это в переполненной больными клинике, заботиться обо всех, добродушно относиться к каждому больному - это не просто вопрос профессионализма, но и человечности. Это самоотверженность!", - написал депутат.

Депутат Сахиб Алыев получает лечение в Yeni Klinika.