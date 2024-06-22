Запрещающий близкородственные браки закон вступит в силу в Азербайджане через год

09^36

Закон, запрещающий браки между близкими, кровными родственниками, вступит в силу в Азербайджане через год.

Об этом сказала Report председатель Комитета Милли Меджлиса по вопросам семьи, женщин и детей Хиджран Гусейнова.

По ее словам, близкородственные браки сопряжены с рисками, основная цель этого закона состоит в том, чтобы в семьях рождались здоровые дети, без генетических и наследственных заболеваний.

"Рождение ребенка с заболеваниями является тяжелым последствием таких браков как для самого ребенка, так и родителей. Часто в таких случаях мужчины оставляют семью, женщины остаются один на один с проблемой ухода за больным ребенком. Также в семьях возникают конфликты, где каждый обвиняет другую сторону. Иногда это приводит и к более тяжким результатам. Поэтому мы и предлагаем внести изменения в действующее законодательство. И тогда всем придется считаться с законом", - сказала она.

Гусейнова отметила, что лицам, имеющим кровное родство, необходимо проходить медицинское обследование: "Прошли ли пары, у которых родились дети с генетическими заболеваниями медицинское обследование? Знают ли они, носителями каких наследственных и генетических заболеваний они являются? Если они являются носителями таких заболеваний, то понимают ли, что их дети тоже родятся больными или носителями? Могут ли они взять на себя подобную ответственность как родители? Готовы ли они к этому морально? Посмотрите, сколько возникает вопросов. Поэтому люди должны хорошо подумать и принять правильное решение".