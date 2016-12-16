Запрещается парковка такси за пределами специально установленных мест

Баку. 16 декабря. REPORT.AZ/ В Азербайджане вводится новый запрет в связи деятельностью такси.

Как сообщает Report, в связи с этим на сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса были предложены изменения к Кодексу об административных правонарушениях.

Согласно дополнению к кодексу, запрещается парковка такси для приема заказа за пределами специально установленных мест и остановок, помеченных знаком 5.14. Нарушившие это требование будут оштрафованы от 40 до 50 манатов.

Законопроект принят путем голосования.