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    Запрещается парковка такси за пределами специально установленных мест

    Нарушившие это требование будут оштрафованы от 40 до 50 манатов

    Баку. 16 декабря. REPORT.AZ/ В Азербайджане вводится новый запрет в связи деятельностью такси.

    Как сообщает Report, в связи с этим на сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса были предложены изменения к Кодексу об административных правонарушениях. 

    Согласно дополнению к кодексу, запрещается парковка такси для приема заказа за пределами специально установленных мест и остановок, помеченных знаком 5.14. Нарушившие это требование будут оштрафованы от 40 до 50 манатов.

    Законопроект принят путем голосования.

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