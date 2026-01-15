Ильхам Алиев WUF13 Протесты в Иране мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    В Азербайджане создадут Западный промышленный парк

    Внутренняя политика
    • 15 января, 2026
    • 13:15
    В Азербайджане создадут Западный промышленный парк

    В Азербайджане на территории города Гянджа и Шамкирского района будет создан Западный промышленный парк.

    Как сообщает Report, соответствующий указ подписал президент Азербайджана Ильхам Алиев.

    Решение принято в целях обеспечения устойчивого развития ненефтяного сектора, поддержки предпринимательства, расширения конкурентоспособного промышленного производства на основе современных технологий и местных ресурсов, а также дальнейшего роста экономической активности и занятости в регионах страны.

    Организация деятельности, управление и развитие парка поручено Агентству по развитию экономических зон.

    Для обеспечения проектных работ, подготовки территории парка к эксплуатации и создания внешней и внутренней инфраструктуры из резервного фонда президента Азербайджана Министерству экономики первоначально будет выделено 500 тыс. манатов.

    Gəncə və Şəmkir ərazisində Qərb Sənaye Parkı yaradılır
    President Ilham Aliyev signs decree on establishment of West Industrial Park

    Лента новостей