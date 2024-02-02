О нас

Проводимый западной организацией в рамках выборов в Азербайджане exit-poll охватит и Карабах

Проводимый западной организацией в рамках выборов в Азербайджане exit-poll охватит и Карабах Западная организация Oracle Advisory Group проведет exit-poll в рамках внеочередных президентских выборов 7 февраля и в Карабахском регионе Азербайджана.
Внутренняя политика
2 февраля 2024 г. 16:59
Проводимый западной организацией в рамках выборов в Азербайджане exit-poll охватит и Карабах

Западная организация Oracle Advisory Group проведет exit-poll в рамках внеочередных президентских выборов 7 февраля и в Карабахском регионе Азербайджана.

Как передает корреспондент Report, об этом представитель организации Влада Галан заявила на пресс-конференции в Шуше.

По ее словам, эти выборы станут для организации пятыми по счету в Азербайджане.

"В стране у нас уже есть 5 опытных сотрудников, которые будут инструктировать местных сотрудников для активного исследования предстоящих выборов", - сказала Галан.

Она отметила, что в день голосования проводимый организацией exit-poll охватит всю страну, в том числе и Карабахский регион.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Qərb təşkilatı ilk dəfə Qarabağda prezident seçkilərində "exit-poll" keçirəcək

Самое важное

Президент Ильхам Алиев поделился публикацией в связи с Днем молодежи
Президент Ильхам Алиев поделился публикацией в связи с Днем молодежи
1 февраля 2024 г. 21:12
Суговушан готов к выборам
ФотоСуговушан готов к выборам
1 февраля 2024 г. 17:51
Ильхам Алиев: На границе Азербайджана и Армении несколько месяцев царит мирная обстановка
Ильхам Алиев: На границе Азербайджана и Армении несколько месяцев царит мирная обстановка
1 февраля 2024 г. 17:17
Ильхам Алиев: Мира можно достичь, если положить конец претензиям Еревана и внести изменения в Конституцию Армении
Ильхам Алиев: Мира можно достичь, если положить конец претензиям Еревана и внести изменения в Конституцию Армении
1 февраля 2024 г. 16:59
Ильхам Алиев подписал распоряжение о предоставлении президентских премий для молодежи на 2024 год
Ильхам Алиев подписал распоряжение о предоставлении президентских премий для молодежи на 2024 год
1 февраля 2024 г. 13:42
Министр: В Турции обучаются около 35 тыс. азербайджанских студентов
Министр: В Турции обучаются около 35 тыс. азербайджанских студентов
29 января 2024 г. 17:00
Назначен новый председатель Управления Приморского бульвара
Назначен новый председатель Управления Приморского бульвара
29 января 2024 г. 15:54
Президент Ильхам Алиев принял Хулуси Акара
ФотоПрезидент Ильхам Алиев принял Хулуси Акара
29 января 2024 г. 14:50
Посол в РФ: В ближайшие три года в Карабах и Восточный Зангезур вернутся 100 тыс. человек
Посол в РФ: В ближайшие три года в Карабах и Восточный Зангезур вернутся 100 тыс. человек
27 января 2024 г. 08:11

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi