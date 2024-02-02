Проводимый западной организацией в рамках выборов в Азербайджане exit-poll охватит и Карабах

Западная организация Oracle Advisory Group проведет exit-poll в рамках внеочередных президентских выборов 7 февраля и в Карабахском регионе Азербайджана.

Западная организация Oracle Advisory Group проведет exit-poll в рамках внеочередных президентских выборов 7 февраля и в Карабахском регионе Азербайджана.

Как передает корреспондент Report, об этом представитель организации Влада Галан заявила на пресс-конференции в Шуше.

По ее словам, эти выборы станут для организации пятыми по счету в Азербайджане.

"В стране у нас уже есть 5 опытных сотрудников, которые будут инструктировать местных сотрудников для активного исследования предстоящих выборов", - сказала Галан.

Она отметила, что в день голосования проводимый организацией exit-poll охватит всю страну, в том числе и Карабахский регион.