Занимающимся производственной деятельностью в Карабахе будут предоставлены льготы

Предпринимателям, осуществляющим производственную деятельность на освобожденных от оккупации территориях, будут предоставлены льготы на коммунальные услуги (потребление электроэнергии, природного газа и воды).

Предпринимателям, осуществляющим производственную деятельность на освобожденных от оккупации территориях, будут предоставлены льготы на коммунальные услуги (потребление электроэнергии, природного газа и воды).

Как сообщает Report, это отразилось в подписанном президентом Ильхамом Алиевым распоряжении "О некоторых мерах по ускорению экономического развития на освобожденных от оккупации территориях".

Кабинету министров поручено в трехмесячный срок подготовить и представить президенту Азербайджана предложения в этом направлении.