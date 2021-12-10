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Занимающимся производственной деятельностью в Карабахе будут предоставлены льготы

Занимающимся производственной деятельностью в Карабахе будут предоставлены льготы Предпринимателям, осуществляющим производственную деятельность на освобожденных от оккупации территориях, будут предоставлены льготы на коммунальные услуги (потребление электроэнергии, природного газа и воды).
Внутренняя политика
10 декабря 2021 г. 17:10
Занимающимся производственной деятельностью в Карабахе будут предоставлены льготы

Предпринимателям, осуществляющим производственную деятельность на освобожденных от оккупации территориях, будут предоставлены льготы на коммунальные услуги (потребление электроэнергии, природного газа и воды).

Как сообщает Report, это отразилось в подписанном президентом Ильхамом Алиевым распоряжении "О некоторых мерах по ускорению экономического развития на освобожденных от оккупации территориях".

Кабинету министров поручено в трехмесячный срок подготовить и представить президенту Азербайджана предложения в этом направлении.

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Версия на английском языке Exemptions to be granted to entrepreneurs engaged in production activities in Karabakh
Версия на азербайджанском языке Qarabağda istehsal fəaliyyəti ilə məşğul olan sahibkarlara güzəştlər ediləcək

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