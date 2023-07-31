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Замвоенного прокурора Азербайджана: Вагифу Хачатряну могут быть предъявлены дополнительные обвинения

Замвоенного прокурора Азербайджана: Вагифу Хачатряну могут быть предъявлены дополнительные обвинения "Если в ходе следствия будут выявлены новые факты, Вагифу Хачатряну, обвиняемому в совершении массовых убийств азербайджанцев в селе Мешали, могут быть предъявлены дополнительные обвинения".
Внутренняя политика
31 июля 2023 г. 23:22
Замвоенного прокурора Азербайджана: Вагифу Хачатряну могут быть предъявлены дополнительные обвинения

"Если в ходе следствия будут выявлены новые факты, Вагифу Хачатряну, обвиняемому в совершении массовых убийств азербайджанцев в селе Мешали, могут быть предъявлены дополнительные обвинения".

Как передает Report, об этом в программе Diqqət mərkəzi на Общественном телевидении сказал заместитель Военного прокурора Азербайджана Фуад Мамедов.

По его словам, в ходе следствия была выявлена информация о том, что Вагиф Хачатрян и другие армяне, участвовавшие в вооруженном нападении на село Мешали, спланировали это заранее, что подтверждают показания как свидетелей, так и потерпевших, заключения экспертов.

"Были проведены различные экспертизы. В ходе следствия установлено, что данное нападение было заранее спланировано. Предварительное планирование подтверждается следственными материалами. Была поставлена цель массово вывезти людей из села Мешали, а затем убить их. Поэтому данное уголовное дело расследуется в следственном отделе Военной прокуратуры по статье 103, то есть "Геноцид", а также по статье 107 "Депортация и принудительное перемещение населения", - сказал заместитель Военного прокурора.

Мамедов сообщил, что в ходе следствия было доказано совершение девятью лицами преступлений по эпизоду в Мешали. Он добавил, что следственно-оперативные мероприятия продолжаются. По данному делу регулярно представляются отчеты в Генеральную прокуратуру и Военную прокуратуру.

Напомним, что 22 декабря 1991 года Вагиф Хачатрян в составе армянских военных формирований участвовал в массовой резне мирного азербайджанского населения в селе Мешали Ходжалинского района. В ходе резни было убито 25 азербайджанцев, ранено 14, изгнаны из мест своего проживания 358 азербайджанцев. По уголовному делу, связанному с указанными преступлениями, было принято решение о привлечении Хачатряна Вагифа Черкезовича к ответственности по статьям 103 (геноцид) и 107 (депортация и принудительное перемещение населения) Уголовного кодекса Азербайджанской Республики. Решением суда в его отношении была избрана мера пресечения в виде ареста, и в рамках данного уголовного дела 29 июля он был задержан военнослужащими Государственной пограничной службы Азербайджанской Республики на ППП "Лачын" при попытке выехать в Армению под предлогом прохождения лечения при посредничестве Международного комитета Красного Креста.

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Версия на азербайджанском языке Hərbi prokurorun müavini: "İstintaqın gedişində yeni faktlar ortaya çıxarsa, Xaçatryana əlavə ittihamlar irəli sürülə bilər"

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