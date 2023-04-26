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Зампредседателя: Под руководством Гейдара Алиева ПЕА за короткое время завоевала поддержку народа

Зампредседателя: Под руководством Гейдара Алиева ПЕА за короткое время завоевала поддержку народа Современный независимый Азербайджан – величайшее историческое и духовно-политическое наследие великого лидера Гейдара Алиева нашему народу, имеющему богатые национальные и моральные ценности и многовековые традиции государственности.
Внутренняя политика
26 апреля 2023 г. 12:32
Зампредседателя: Под руководством Гейдара Алиева ПЕА за короткое время завоевала поддержку народа

Современный независимый Азербайджан – величайшее историческое и духовно-политическое наследство великого лидера Гейдара Алиева нашему народу, имеющему богатые национальные и моральные ценности и многовековые традиции государственности.

Как сообщает Report, об этом заместитель председателя Партии "Ени Азербайджан" (ПЕА), руководитель центрального аппарата Тахир Будагов заявил во время выступления на международной научной конференции "Архитектор независимого Азербайджана", организованной по случаю 100-летия со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева.

По словам зампредседателя, в сложной, плачевной ситуации, когда в стране царили экономический кризис и политические разногласия, а Армения оккупировала наши территории, народ Азербайджана сплотился вокруг решительного, патриотичного и мудрого лидера Гейдара Алиева, обладающего богатым управленческим опытом.

Т.Будагов подчеркнул, что под руководством великого лидера Партия "Ени Азербайджан" заняла принципиальную позицию в соответствии с интересами нашего государства и за короткое время завоевала поддержку народа.

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Версия на азербайджанском языке YAP sədrinin müavini: "Müasir müstəqil Azərbaycan Ulu Öndərin xalqımıza ən böyük tarixi və mənəvi-siyasi mirasıdır"

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