Зампредседателя ПЕА: В развитии демократии достигнуты серьезные успехи

Баку. 8 февраля. REPORT.AZ/ "Проводимые в Азербайджане начиная с 2003 года под руководством президента Ильхама Алиева политические и экономические реформы успешно выполняются. Азербайджан реализует крупномасштабные проекты, играет важную роль в энергетической безопасности Европы".

Как сообщает Report, об этом на VI съезде Партии "Ени Азербайджан" сказал вице-премьер, заместитель председателя - исполнительный секретарь правящей Партии "Ени Азербайджан" Али Ахмедов.

Он отметил, что уменьшение в стране безработицы и бедности, исполнение социальных программ, реализация инфраструктурных проектов дают толчок стремительному развитию страны.

А.Ахмедов отметил, что серьезные успехи достигнуты в развитии демократии, внешней политике, организации армии, научной, культурной и других сферах: "Азербайджан стремительно развивается под руководством президента Ильхама Алиева, усилены традиции государственности, демократические институты, вырос международный престиж страны, серьезно укреплена оборонная способность".