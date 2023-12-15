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Зампредседателя ПЕА призвал выдвинуть кандидатуру Ильхама Алиева на выборы президента

Зампредседателя ПЕА призвал выдвинуть кандидатуру Ильхама Алиева на выборы президента Заместитель председателя правящей партии "Ени Азербайджан" (ПЕА), вице-премьер Али Ахмедов призвал выдвинуть кандидатуру действующего главы государства Ильхама Алиева на предстоящие выборы президента
Внутренняя политика
15 декабря 2023 г. 10:41
Зампредседателя ПЕА призвал выдвинуть кандидатуру Ильхама Алиева на выборы президента

Заместитель председателя правящей партии "Ени Азербайджан" (ПЕА), вице-премьер Али Ахмедов призвал выдвинуть кандидатуру действующего главы государства Ильхама Алиева на предстоящие выборы президента.

Как сообщает Report, об этом Али Ахмедов заявил на расширенном заседании правления партии.

"Сегодняшнее решение также должно отражать позицию азербайджанского народа. В этой связи, необходимо принять решение о выдвижении кандидатуры Ильхама Алиева на предстоящие выборы", - сказал Ахмедов.

Вице-премьер подчеркнул, что сегодня Азербайджан один из самых уважаемых стран в мире: "Под руководством президента Ильхама Алиева Азербайджан достиг исторических успехов. Мы можем часами говорить о его деятельности. Азербайджанский народ свидетель проведенных за эти годы работ. Президент Ильхам Алиев в течение 20 лет прилагал все усилия, чтобы исполнить мечты и желания нашего народа", - сказал он.

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Версия на азербайджанском языке Baş nazirin müavini: "İlham Əliyevin prezidentliyə namizədliyinin irəli sürülməsi barədə qərar qəbul edilməlidir"

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