Замглавы ЦИК Кыргызстана: Увиденное дает основание говорить о невозможности фальсификации на выборах

Увиденное в ходе наблюдения за внеочередными парламентскими выборами в Азербайджане дает основание говорить о невозможности фальсификации в процессе голосования.
Об этом Report заявил член наблюдательной миссии СНГ, зампредседателя Центральной избирательной комиссии Кыргызстана Нурлан Колчукеев.
Он с удовлетворением отметил, что избиратели демонстрируют высокую активность на выборах.
"Выборы - очень важный процесс в политической жизни страны. Отрадно, что граждане столь активно участвуют в выборах", - сказал он.
По его словам, все избирательные участки, на которых они успели побывать, оснащены необходимым инвентарем, процесс голосования полностью соответствует стандартам.
"Присутствие на участках представителей партий и независимых наблюдателей, а также использование специальных чернил являются показателем прозрачности этих выборов", - сказал Колчукеев.