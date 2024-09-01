Замглавы ЦИК Кыргызстана: Увиденное дает основание говорить о невозможности фальсификации на выборах

Увиденное в ходе наблюдения за внеочередными парламентскими выборами в Азербайджане дает основание говорить о невозможности фальсификации в процессе голосования.

Увиденное в ходе наблюдения за внеочередными парламентскими выборами в Азербайджане дает основание говорить о невозможности фальсификации в процессе голосования.

Об этом Report заявил член наблюдательной миссии СНГ, зампредседателя Центральной избирательной комиссии Кыргызстана Нурлан Колчукеев.

Он с удовлетворением отметил, что избиратели демонстрируют высокую активность на выборах.

"Выборы - очень важный процесс в политической жизни страны. Отрадно, что граждане столь активно участвуют в выборах", - сказал он.

По его словам, все избирательные участки, на которых они успели побывать, оснащены необходимым инвентарем, процесс голосования полностью соответствует стандартам.

"Присутствие на участках представителей партий и независимых наблюдателей, а также использование специальных чернил являются показателем прозрачности этих выборов", - сказал Колчукеев.