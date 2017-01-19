Зампред УМК: До сих пор хранится кровавая одежда шехидов, павших 20 Января

Баку. 19 января. REPORT.AZ/ Государственный комитет по работе с религиозными организациями (ГКРРО) провел конференцию на тему "20 Января - пик мученичества", посвященную 27-й годовщине трагедии 20 Января.

Как сообщает Report, в мероприятии участвовали председатель ГКРРО Мубариз Гурбанлы, государственный советник Азербайджана по межнациональным вопросам, вопросам мультикультурализма и религии, академик Камал Абдуллаев, руководители религиозных конфессий Азербайджана и другие.

Выступая на мероприятии, Камал Абдуллаев рассказал о роли событий 20 Января в судьбе азербайджанского народа и государства. Он отметил, что эти события останутся в памяти народа даже по прошествии сотни лет.

М.Гурбанлы подчеркнул, что после событий Гейдар Алиев рассказывал всю правду, не боясь ничего.

Заместитель председателя Управления мусульман Кавказа Фуад Нуруллаев отметил, сегодня все азербайджанцы считают своим долгом посещение памятника шехидов: "Во время этих событий председатель УМК Аллахшукюр Пашазаде собрал народ вокруг себя. Все учреждения остались без руководства. Председатель УМК находился в управлении и собрал вокруг себя всех старейшин. Для доказательства мы сохранили кровавую одежду шехидов. Сегодня они также хранятся. У многих шехидов были перстни на пальцах".