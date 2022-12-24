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Зампред ПЕА: Работа в рамках Великого возвращения будет способствовать росту благосостояния населения

Зампред ПЕА: Работа в рамках Великого возвращения будет способствовать росту благосостояния населения Работа, проводимая в рамках программы Великого возвращения, будет иметь важное значение с точки зрения обеспечения экономической активности и улучшения экологической обстановки на этих территориях, а также придаст дополнительный импульс развитию социально
Внутренняя политика
24 декабря 2022 г. 12:06
Зампред ПЕА: Работа в рамках Великого возвращения будет способствовать росту благосостояния населения

Работа, проводимая в рамках программы Великого возвращения, будет иметь важное значение с точки зрения обеспечения экономической активности и улучшения экологической обстановки на этих территориях, а также придаст дополнительный импульс развитию социально ориентированной экономики, в том числе росту занятости и благосостояния населения.

Как сообщает Report, об этом заявил заместитель председателя партии "Ени Азербайджан” - руководитель центрального аппарата Таир Будагов на конференции “Великое возвращение: торжество политики Ильхама Алиева”, организованной правящей партией, при партнерстве Центра анализа экономических реформ и коммуникаций.

По его словам, восстановление исторических, религиозных и культурных памятников на освобожденных территориях также является важной составляющей процесса строительства и Великого возвращения:

”Культурно-строительные мероприятия, проводимые Фондом Гейдара Алиева во главе с первым вице-президентом Мехрибан Алиевой, также являются исключительным вкладом в возрождение Карабаха и Восточного Зангезура, восстановление нашей национальной памяти, представление миру богатых исторических традиций Азербайджана и наших национально-духовных ценностей".

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Версия на азербайджанском языке YAP-ın sədr müavini: “Böyük Qayıdış çərçivəsində görüləcək işlər əhalinin rifahının yüksəlməsinə təkan verəcək"

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