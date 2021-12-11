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Зампред ПЕА: Число членов партии уточняется

Зампред ПЕА: Число членов партии уточняется Список членов партии "Ени Азербайджан" (ПЕА) уточняется.
Внутренняя политика
11 декабря 2021 г. 11:23
Зампред ПЕА: Число членов партии уточняется

Список членов партии "Ени Азербайджан" (ПЕА) уточняется.

Как передает Report, об этом журналистам заявил заместитель председателя-руководитель Центрального аппарата партии "Ени Азербайджан" Таир Будагов.

Он отметил, что создается новая электронная база членов ПЕА: "Работа выполняется совместно с различными госструктурами. Посредством ASAN Xidmət уточняются данные всех членов партии, места их регистрации".

Т.Будагов подчеркнул, что в ПЕА постоянно принимаются новые члены: "Естественно, обращения молодежи превалируют. Есть те, кого исключили из рядов партии, но таких не много. Некоторых членов партии уже нет в живых. Поэтому проводятся работы по уточнению числа членов партии. Согласно последней статистике, у ПЕА около 800 тыс. членов".

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Версия на азербайджанском языке Sədr müavini: "YAP üzvlüyündən çıxarılanlar var, lakin məhdud saydadır"

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