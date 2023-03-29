Зампред ММ: Возникновение подобного инцидента в отношении депутата является вопросом госбезопасности

"По словам медиков, его состояние удовлетворительное, опасности для жизни нет. Он чувствует себя хорошо".

"По словам медиков, его состояние удовлетворительное, опасности для жизни нет. Он чувствует себя хорошо".

Как сообщает Report, об этом сказал заместитель председателя Милли Меджлиса (ММ) Адиль Алиев, комментируя покушение на Фазиля Мустафу.

По его словам, соответствующие госорганы начали расследование по факту:

"Я думаю, что это серьезный теракт. Возникновение такого инцидента в отношении депутата является вопросом государственной безопасности. Можете быть уверены, что со стороны государства будут приняты серьезные меры".

Он отметил, что по правилам внутреннего распорядка депутаты не обеспечены телохранителями:

"Если депутаты захотят, их могут обеспечить оружием. Я считаю, что поскольку в Азербайджане нет серьезных инцидентов, депутаты не обращались за применением оружия".