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Зампред Госкомитета: Сегодня жителям Джебраила посчастливилось испытать радость великого возвращения

Зампред Госкомитета: Сегодня жителям Джебраила посчастливилось испытать радость великого возвращения Сегодня жителям Джебраила посчастливилось испытать радость великого возвращения. Желаем, чтобы в ближайшее время все бывшие вынужденные переселенцы смогли испытать это чувство.
Внутренняя политика
26 сентября 2024 г. 07:58
Зампред Госкомитета: Сегодня жителям Джебраила посчастливилось испытать радость великого возвращения

Сегодня жителям Джебраила посчастливилось испытать радость великого возвращения. Желаем, чтобы в ближайшее время все бывшие вынужденные переселенцы смогли испытать это чувство.

Как сообщает Report, об этом заявил заместитель председателя Государственного комитета по делам беженцев и вынужденных переселенцев Азербайджана Фуад Гусейнов.

Он напомнил, что первая в стране группа бывших переселенцев была переселена именно в Джебраильский район.

"Как вы знаете, [в 2017 году] первая группа бывших вынужденных переселенцев вернулась в село Джоджуг Марджанлы Джебраильского района. После апрельских боев 2016 года, когда высота Лелетепе перешла под контроль нашей армии, соответствующим распоряжением главы государства первым заново отстроенным селом стал Джоджуг Марджанлы, и туда было осуществлено первое переселение. Сегодня же еще 117 человек в составе 36 семей возвращаются в город Джебраил.

Мы, как и бывшие вынужденные переселенцы, в долгу перед нашим победоносным Верховным главнокомандующим, нашими шехидами и гази за то, что они дали нам возможность пережить эти дни", - подчеркнул Ф.Гусейнов.

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Версия на азербайджанском языке “Qaçqınkom”un sədr müavini: Bu gün “Böyük Qayıdış” layihəsinin sevincini yaşamaq cəbrayıllılara da nəsib olub

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