ЦИК Азербайджана: 51 партия представила ежегодный финансовый отчет

Баку. 1 апреля. REPORT.AZ/ 51 из 55-ти получивших госрегистрацию политических партий представили в Центральную избирательную комиссию (ЦИК) финансовый отчет по 2015 году.

Об этом Report сообщил заместитель председателя ЦИК Азербайджана Натик Мамедли.

По его словам, скорее всего, отчеты будут представлены и другими оставшимися четырьмя политическими партиями: "Две из четырех партий, не представивших финансовый отчет по 2014 году, уже передали документы в ЦИК. По текущему году отчет не представили 4 политические партии. Скорее всего, они сделают это в ближайшее время".