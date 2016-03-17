​Заместителю начальника Службы госбезопасности присвоено высшее воинское звание генерал-майор

17 марта, 2016 20:12

Баку. 17 марта. REPORT.AZ/ Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о присвоении заместителю начальника Службы государственной безопасности Азербайджанской Республики Исмаилу Мамедали оглу Багирову высшего воинского звания генерал-майор. Как сообщает Report, согласно распоряжению, заместителю начальника Службы государственной безопасности Азербайджанской Республики Исмаилу Мамедали оглу Багирову присвоено высшее воинское звание генерал-майор.