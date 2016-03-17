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    ​Заместителю начальника Службы госбезопасности присвоено высшее воинское звание генерал-майор

    Президент Ильхам Алиев подписал соответствующее распоряжение

    Баку. 17 марта. REPORT.AZ/ Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о присвоении заместителю начальника Службы государственной безопасности Азербайджанской Республики Исмаилу Мамедали оглу Багирову высшего воинского звания генерал-майор.

    Как сообщает Report, согласно распоряжению, заместителю начальника Службы государственной безопасности Азербайджанской Республики Исмаилу Мамедали оглу Багирову присвоено высшее воинское звание генерал-майор. 

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