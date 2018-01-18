Замначальника СГБ: Трагедия 20 Января была совершена с целью запугать азербайджанский народ

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Баку. 18 января. REPORT.AZ/ В Культурном центре Службы госбезопасности (СГБ) прошло мероприятие на тему "Школа героизма современного Азербайджана: с 20 Января по сегодняшний день".

Как сообщает Report, на мероприятии присутствовали члены семей шехидов 20 Января, национальных героев, официальные представители государства.

В начале мероприятия продемонстрировали фильм, посвященный борьбе за независимость Азербайджана, политике государственности общенационального лидера Гейдара Алиева и президента Ильхама Алиева.

Выступивший замначальника СГБ, генерал-майор Ильгар Мусаев заявил, что несмотря на истечение многих лет с этих кровавых событий, они не забываются, наоборот, все больше осознаешь их историческое значение и цену: "Трагедия была совершена с целью запугать азербайджанский народ, уничтожить его национальное пробуждение и борьбу за свободу. Однако, добиться этого им не удалось. Совершив героизм, храбрые сыны нашего народа завоевали вечное бессмертие".

И.Мусаев отметил о проведении президентом Ильхамом Алиевым последовательной и обширной работы на пути разрешения армяно-азербайджанского, нагорно-карабахского конфликта в рамках территориальной целостности Азербайджана.

Мероприятие продолжилось выступлениями.