Замначальника: Азербайджан превратился из страны происхождения мигрантов, в страну назначения

Баку. 19 декабря. REPORT.AZ/ "Азербайджан превратился из страны происхождения мигрантов, в страну назначения".

Как сообщает Report, об этом на посвященном Международному дню миграции мероприятии заявил замначальника Государственной миграционной службы Азербайджана Парвиз Мусаев.

По его словам, для азербайджанского народа жизнь вынужденного переселенца не является новшеством или чем-то удивительным: "Нашему народу это хорошо известно. Из-за национальной принадлежности азербайджанцы были насильно изгнаны Арменией с их родной земли. У нас более миллиона беженцев и вынужденных переселенцев. Азербайджанское правительство оказывает им помощь. Но, несмотря на заботу, эти люди хотят вернуться в свои дома. Верим, что они вернуться на свои исконные территории, и оккупированные земли будут освобождены. В мире насчитывается более 250 млн мигрантов. Это означает, что мигрантом является каждый 30-й человек".

Он подчеркнул, что в результате проводимых в Азербайджане мероприятий для вынужденных переселенцев создано более 95-ти современных населенных пунктов: "Проводимые в данной области работы продолжаются на высоком уровне. В данном направлении израсходовано более 6 млрд манатов. Это – мероприятия, направленные на защиту прав вынужденных переселенцев, соответствие местным условиям, обеспечение равенства. Со времени обретения независимости наша страна столкнулась с проблемой беженцев. Наплыв мигрантов в то время, когда экономическая ситуация в стране была не столь благоприятная, создавала сложную ситуацию. Размещение более 1 млн беженцев в такой небольшой стране как Азербайджан и отношение к ним невозможно сравнить с Европой. Европа демонстрирует беспомощность и нетерпимость в вопросе принятия 250 млн мигрантов. Это в очередной раз доказывает, что работа, проводимая Азербайджаном в данном направлении, служит примером для Европы. Правительство Азербайджана готово поделиться опытом. Число незаконных мигрантов в Азербайджане сократилось до минимума. Азербайджан уже превратился из страны происхождения мигрантов, в страну назначения. Права мигрантов на столько обеспечиваются, что условий для превращения их в нелегалов нет".