Замминистра юстиции Азербайджана прокомментировал ожидаемый рост зарплат судей

Заместитель министра юстиции Азербайджана Азер Джафаров прокомментировал предложения о выплате более высоких зарплат судьям в Азербайджане.

Как сообщает Report, А.Джафаров напомнил, что согласно поправке в закон "О судах и судьях", зарплата судей вырастет в определенном размере.

По словам замминистра, правительство Азербайджана регулярно предпринимает подобные шаги: "Естественно, этот вопрос зависит от возможности. То есть с развитием экономики страны, рассматриваются такие вопросы".