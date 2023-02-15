Замминистра: Ведется работа по расширению полномочий муниципалитетов

В Азербайджане ведется работа по расширению полномочий муниципалитетов.

В Азербайджане ведется работа по расширению полномочий муниципалитетов.

Как сообщает Report, об этом заместитель министра юстиции Вилаят Захиров сказал во время обсуждения в Милли Меджлисе "Годового отчета органа, осуществляющего административный контроль за деятельностью муниципалитетов".

Замминистра отметил, что для развития и совершенствования действующих сегодня в стране муниципалитетов предстоит проделать большую работу: "Каждый год мы сталкиваемся с новыми проблемами в этой сфере. Эти проблемы также упомянуты в докладе".

По его словам, один из самых важных вопросов связан со слабыми финансовыми ресурсами муниципалитетов: "Муниципалитеты не используют имеющиеся в законодательстве возможности должным образом. В результате это препятствует увеличению финансовых средств самих муниципалитетов. Другой проблемой является отсутствие перечня объектов налогообложения на территориях муниципалитетов".