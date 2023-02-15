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Замминистра: Ведется работа по расширению полномочий муниципалитетов

Замминистра: Ведется работа по расширению полномочий муниципалитетов В Азербайджане ведется работа по расширению полномочий муниципалитетов.
Внутренняя политика
15 февраля 2023 г. 12:18
Замминистра: Ведется работа по расширению полномочий муниципалитетов

В Азербайджане ведется работа по расширению полномочий муниципалитетов.

Как сообщает Report, об этом заместитель министра юстиции Вилаят Захиров сказал во время обсуждения в Милли Меджлисе "Годового отчета органа, осуществляющего административный контроль за деятельностью муниципалитетов".

Замминистра отметил, что для развития и совершенствования действующих сегодня в стране муниципалитетов предстоит проделать большую работу: "Каждый год мы сталкиваемся с новыми проблемами в этой сфере. Эти проблемы также упомянуты в докладе".

По его словам, один из самых важных вопросов связан со слабыми финансовыми ресурсами муниципалитетов: "Муниципалитеты не используют имеющиеся в законодательстве возможности должным образом. В результате это препятствует увеличению финансовых средств самих муниципалитетов. Другой проблемой является отсутствие перечня объектов налогообложения на территориях муниципалитетов".

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Версия на азербайджанском языке Nazir müavini: “Bələdiyyələrin səlahiyyətlərinin artırılması istiqamətində işlər görülür"

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