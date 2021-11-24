Замминистра: Наша основная цель – восстановление историко-культурных памятников в Карабахе

15:39

"Исторические и культурные памятники нашего народа сравнены с землей на освобожденных от армянской оккупации территориях. К сожалению, единственное объяснение этому – этническая ненависть к азербайджанскому народу".

Как передает Report, об этом сказал заместитель министра иностранных дел Азербайджана Эльнур Мамедов во время выступления на конференции "Большое возвращение: возрождение культуры".

"Говоря о мире в постконфликтный период, мы все же держим на повестке дня правовую оценку преступлений предыдущих лет. В международном суде ООН поднят вопрос о разрушении историко-культурных памятников Азербайджана. Наша основная цель – в короткие сроки завершить крупномасштабные восстановительно-строительные работы на освобожденных от оккупации территориях. Начиная с прошлого года, Министерством культуры, правительством Азербайджана проводится работа по предварительной инвентаризации, мониторингу на эти территориях. Наша главная цель - восстановление историко-культурных памятников", - отметил он.