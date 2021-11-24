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Замминистра: Наша основная цель – восстановление историко-культурных памятников в Карабахе

Замминистра: Наша основная цель – восстановление историко-культурных памятников в Карабахе 15:39
Внутренняя политика
24 ноября 2021 г. 16:20
Замминистра: Наша основная цель – восстановление историко-культурных памятников в Карабахе
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"Исторические и культурные памятники нашего народа сравнены с землей на освобожденных от армянской оккупации территориях. К сожалению, единственное объяснение этому – этническая ненависть к азербайджанскому народу".

Как передает Report, об этом сказал заместитель министра иностранных дел Азербайджана Эльнур Мамедов во время выступления на конференции "Большое возвращение: возрождение культуры".

"Говоря о мире в постконфликтный период, мы все же держим на повестке дня правовую оценку преступлений предыдущих лет. В международном суде ООН поднят вопрос о разрушении историко-культурных памятников Азербайджана. Наша основная цель – в короткие сроки завершить крупномасштабные восстановительно-строительные работы на освобожденных от оккупации территориях. Начиная с прошлого года, Министерством культуры, правительством Азербайджана проводится работа по предварительной инвентаризации, мониторингу на эти территориях. Наша главная цель - восстановление историко-культурных памятников", - отметил он.

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Версия на английском языке Deputy Minister: "Azerbaijan's main goal is to restore historical-cultural monuments in post-conflict period"
Версия на азербайджанском языке Nazir müavini: "Postmünaqişə dövründə tarixi-mədəni abidələrin bərpası əsas hədəfimizdir"

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