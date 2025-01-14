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Замминистра: В лагере Lex Camp примут участие около 60 молодых юристов

Замминистра: В лагере Lex Camp примут участие около 60 молодых юристов В лагере Lex Camp примут участие около 60 молодых юристов.
Внутренняя политика
14 января 2025 г. 11:03
Замминистра: В лагере Lex Camp примут участие около 60 молодых юристов

В лагере Lex Camp примут участие около 60 молодых юристов.

Как сообщает Report, об этом заявил заместитель министра юстиции Азербайджана Абиддин Гусейнов на церемонии открытия лагеря Lex Camp.

Он напомнил, что указом президента Ильхама Алиева нынешний год объявлен Годом Конституции и суверенитета в Азербайджане, и в связи с этим Министерство юстиции будет проводить различные мероприятия.

"На сегодняшнем мероприятии принимают участие представители Галле-Виттенбергского университета имени Мартина Лютера, Азербайджанского молодежного фонда, а также волонтеры в сфере юстиции и студенты ведущих вузов Азербайджана", - подчеркнул А.Гусейнов.

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Версия на азербайджанском языке Nazir müavini: "Lex Camp" düşərgəsində 60-a yaxın gənc hüquqşünas iştirak edəcək

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