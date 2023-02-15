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Замминистра: Процесс передачи кладбищ муниципалитетам не завершен

Замминистра: Процесс передачи кладбищ муниципалитетам не завершен "Полная передача кладбищ муниципалитетам еще не завершена".
Внутренняя политика
15 февраля 2023 г. 13:16
Замминистра: Процесс передачи кладбищ муниципалитетам не завершен

Процесс передачи кладбищ муниципалитетам не завершен.

Как сообщает Report, об этом заявил заместитель министра юстиции Вилаят Захиров во время обсуждения ежегодного доклада органа, осуществляющего административный контроль за деятельностью муниципалитетов в Милли Меджлисе.

"Выдача карт завершена в 1 215 из 1600 действующих в стране муниципалитетов. Есть определенные объективные причины задержки этого вопроса. В 84 муниципалитетах есть определенные разногласия по этому вопросу. Иногда возникает необходимость в точном указании границ, когда муниципальные акты направляются в соответствующий отдел министерства юстиции. Проблема усугубляется тем, что карты еще не полностью готовы. Что касается исключения муниципальных выборов из Избирательного кодекса, то в связи с этим в законодательство должны быть внесены определенные изменения”, – добавил замминистра.

Он подчеркнул, что процесс передачи кладбищ муниципалитетам не завершен: “Для этого тоже есть несколько причин. Причиной задержек являются отсутствие документов, карт, паспортов на кладбищах в регионах и во многих селах”.

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Версия на азербайджанском языке Nazir müavini: "Qəbiristanlıqların bələdiyyələrə tam təhvil verilməsi başa çatmayıb"

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