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Замминистра: Необходимо довести до мировой общественности реалии Западного Азербайджана

Замминистра: Необходимо довести до мировой общественности реалии Западного Азербайджана Научные статьи о Западном Азербайджане должны публиковаться в зарубежных журналах, необходимо добиться защиты культурного наследия Азербайджана в рамках международного права.
Внутренняя политика
12 июня 2023 г. 13:21
Замминистра: Необходимо довести до мировой общественности реалии Западного Азербайджана

Научные статьи о Западном Азербайджане должны публиковаться в зарубежных журналах, необходимо добиться защиты культурного наследия Азербайджана в рамках международного права.

Как сообщает Report, об этом заместитель министра культуры Саадат Юсифова сказала на организованном парламентским комитетом по культуре общественном слушании на тему "Западный Азербайджан: наше историко-культурное наследие, подвергшееся геноциду. Возрождение исторического и культурного наследия Западного Азербайджана".

"Мы должны быть активны на международном уровне, проводить работу по изучению и популяризации наследия Западного Азербайджана в нескольких направлениях. Необходимо уточнить список всего нашего материального наследия, оно должно быть тщательно изучено. Для этого можно использовать опыт развитых стран", - добавила замминистра.

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