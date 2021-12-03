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Замминистра: В настоящее время в МИД насчитывается около 50-60 вакантных мест

Замминистра: В настоящее время в МИД насчитывается около 50-60 вакантных мест Заместитель министра: «На данный момент в МИД-е имеются 50-60 вакантных мест»
Внутренняя политика
3 декабря 2021 г. 16:03
Замминистра: В настоящее время в МИД насчитывается около 50-60 вакантных мест

«В ходе подробных исследований, проведенных министерством, выявлены пробелы и недостатки в кадровой политике за прошедший период. В связи с этим, осуществлены определенные работы по их устранению».

Как сообщает "Report", об этом сказал на брифинге заместитель министра иностранных дел Азербайджана Эльнур Мамедов.

По его словам, в министерстве создана внутренняя комиссия: «В рамках конкурса, начавшегося с сентября прошлого года, 75 дипломатов и 15 технических работников для повышения квалификации были отозваны из дипломатических представительств и консульств в Азербайджан. Впоследствии они были повторно восстановлены на соответствующие вакансии министерства.

В то же время, 62 человека были назначены на дипломатическую службу, а 40 - на административно-техническую службу в консульства и дипломатические представительства нашей страны за рубежом».

Замминистра отметил, что прием на работу состоит из двух этапов: "На первом этапе, который организовывается Государственным экзаменационным центром, соискатели проходят соответствующий тест, пишут эссе. Затем результаты предоставляются в МИД. Кандидаты, прошедшие экзамен, проходят на этап собеседования, на котором их мировоззрение и уровень знаний по государственной политике, истории, культуры Азербайджана проверяет внутренняя комиссия. Процесс собеседования будет регистрироваться видеосъемкой. Для кандидатов прошедших этот этап, начнется испытательный срок, после чего, они будут приняты на службу. Экзамены будут проводиться на основе создания равных условий для каждого кандидата»

По его словам, количество вакансий в МИД периодически меняется: «В настоящее время в МИД насчитывается около 50-60 вакантных мест».

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Версия на азербайджанском языке Nazir müavini: "Hazırda XİN-də 50-60 vakansiya var"

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