Замминистра культуры: Армяне под видом градостроительства уничтожили исторические корни центра Еревана

Армения пытается нейтрализовать международное общественное мнение в связи с разрушением последних остатков квартала Тепебашы.

Армения пытается нейтрализовать международное общественное мнение в связи с разрушением последних остатков квартала Тепебашы.

Как сообщает Report, об этом заместитель министра культуры Саадат Юсифова сказала на общественном слушании "Западный Азербайджан: наше историко-культурное наследие, подвергшееся геноциду", организованном парламентским комитетом по культуре.

Замминистра подчеркнула, что армяне под видом градостроительства уничтожили исторические корни центра Еревана: "Именно по этим причинам армяне несут ответственность в рамках международного права. Представление самой крупной мечети на Кавказе "Гёй-мечети" как персидской также является наглядным примером фальсификации истории армянами. Мы должны поднять этот вопрос в рамках ЮНЕСКО, предложить защиту мечети со стороны ЮНЕСКО".