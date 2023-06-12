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Замминистра культуры: Армяне под видом градостроительства уничтожили исторические корни центра Еревана

Замминистра культуры: Армяне под видом градостроительства уничтожили исторические корни центра Еревана Армения пытается нейтрализовать международное общественное мнение в связи с разрушением последних остатков квартала Тепебашы.
Внутренняя политика
12 июня 2023 г. 12:35
Замминистра культуры: Армяне под видом градостроительства уничтожили исторические корни центра Еревана

Армения пытается нейтрализовать международное общественное мнение в связи с разрушением последних остатков квартала Тепебашы.

Как сообщает Report, об этом заместитель министра культуры Саадат Юсифова сказала на общественном слушании "Западный Азербайджан: наше историко-культурное наследие, подвергшееся геноциду", организованном парламентским комитетом по культуре.

Замминистра подчеркнула, что армяне под видом градостроительства уничтожили исторические корни центра Еревана: "Именно по этим причинам армяне несут ответственность в рамках международного права. Представление самой крупной мечети на Кавказе "Гёй-мечети" как персидской также является наглядным примером фальсификации истории армянами. Мы должны поднять этот вопрос в рамках ЮНЕСКО, предложить защиту мечети со стороны ЮНЕСКО".

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Версия на английском языке Armenians have destroyed historical roots of center of Yerevan under guise of urban development – Deputy Minister of Culture 
Версия на азербайджанском языке Mədəniyyət nazirinin müavini: "Ermənilər şəhərsalma adı altında İrəvanın mərkəzinin tarixi kökünü məhv ediblər"

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