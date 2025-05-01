Замминистра: Конституция страны за последние 30 лет заложила основу для развития общества

Замминистра: Конституция страны за последние 30 лет заложила основу для развития общества

К 30-летию со дня принятия Конституции у Азербайджана не осталось нерешенных вопросов на международной арене.

Как сообщает Report, об этом заявил первый заместитель министра финансов Анар Керимов на международной конференции "Конституция — важная правовая основа для защиты независимости, суверенитета и территориальной целостности нашего государства", проходящей в Бакинском государственном университете.

По его словам, за три десятилетия Конституция Азербайджана выдержала множество вызовов и заложила прочную основу для устойчивого развития общества.

"Оглядываясь назад, мы видим не только эволюцию конституционного строя, но и всесторонний прогресс в различных сферах. В Основном законе закреплены ключевые социально-экономические права. Азербайджан присоединился ко многим значимым международным договорам и конвенциям в этой области, и в последнее время активность в этом направлении значительно усилилась", - сказал замминистра.