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Замминистра: Конституция страны за последние 30 лет заложила основу для развития общества

Замминистра: Конституция страны за последние 30 лет заложила основу для развития общества Замминистра: Конституция страны за последние 30 лет заложила основу для развития общества
Внутренняя политика
1 мая 2025 г. 12:35
Замминистра: Конституция страны за последние 30 лет заложила основу для развития общества

К 30-летию со дня принятия Конституции у Азербайджана не осталось нерешенных вопросов на международной арене.

Как сообщает Report, об этом заявил первый заместитель министра финансов Анар Керимов на международной конференции "Конституция — важная правовая основа для защиты независимости, суверенитета и территориальной целостности нашего государства", проходящей в Бакинском государственном университете.

По его словам, за три десятилетия Конституция Азербайджана выдержала множество вызовов и заложила прочную основу для устойчивого развития общества.

"Оглядываясь назад, мы видим не только эволюцию конституционного строя, но и всесторонний прогресс в различных сферах. В Основном законе закреплены ключевые социально-экономические права. Азербайджан присоединился ко многим значимым международным договорам и конвенциям в этой области, и в последнее время активность в этом направлении значительно усилилась", - сказал замминистра.

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Версия на азербайджанском языке Nazir müavini: Ölkə Konstitusiyası ötən 30 ildə cəmiyyətin inkişafına geniş imkan yaradıb

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