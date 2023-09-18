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Замминистра: Ереван уклоняется от сотрудничества с Баку в выяснении судеб пропавших без вести

Замминистра: Ереван уклоняется от сотрудничества с Баку в выяснении судеб пропавших без вести Армения уклоняется от сотрудничества с Азербайджаном в вопросе выяснения судеб азербайджанцев, пропавших без вести в Первой Карабахской войне.
Внутренняя политика
18 сентября 2023 г. 13:02
Замминистра: Ереван уклоняется от сотрудничества с Баку в выяснении судеб пропавших без вести

Армения уклоняется от сотрудничества с Азербайджаном в вопросе выяснения судеб азербайджанцев, пропавших без вести в Первой Карабахской войне.

Как сообщает Report, об этом заявил заместитель министра иностранных дел Азербайджана Фариз Рзаев, выступая на международной конференции "Активизация национальных и международных усилий по выяснению судеб пропавших без вести лиц" в Баку.

По его словам, Азербайджан вот уже 30 лет пытается получить информацию о судьбах пропавших без вести граждан: "Родные и близкие пропавших без вести имеют право получить информацию об их судьбах. Однако, к сожалению, армянская сторона уклоняется от сотрудничества с Баку в этом вопросе".

Ф.Рзаев напомнил, что Азербайджан присоединился к конвенции о пропавших без вести лицах, и проводит важную работу в этой области.

Замминистра также привлек внимание к сохраняющейся минной угрозе на освобожденных от оккупации территориях.

Ф.Рзаев отметил, что минирование территорий является грубым нарушением прав человека. По его словам, для устранения минной угрозы необходимо обеспечить обмен информацией между странами.

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Версия на азербайджанском языке Nazir müavini: "Ermənistan Qarabağ müharibəsində itkin düşən şəxslərlə bağlı Azərbaycanla əməkdaşlıqdan yayınır"

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