Замминистра: Более 90% подведомственных Минтруда и соцзащиты услуг оцифрованы

19:11

Более 145 (90%) из 160 подведомственных Министерству труда и социальной защиты населения услуг переведены в электронный формат.

Как сообщает Report, об этом сказал замглавы ведомства Анар Алиев на встрече с институтами гражданского общества в Агентстве DOST на тему "Обеспечение прозрачности в сфере социальной защиты и применение электронных решений".

На встрече была предоставлена информация о достижениях в области применения электронных технологий в сфере государственных социальных услуг в 2018-2024 годах. Было отмечено, что с 2019 года посредством более чем 50 проактивных услуг социальные выплаты назначаются через электронную систему без обращений и предоставления документов.

В рамках встречи состоялись презентации об антикоррупционных мерах в сфере социальной защиты, Концепции DOST и применении электронных решений. Было отмечено, что в последние годы учреждениям Министерства были представлены многие международные стандарты, в том числе сертификат по международному стандарту ISO 37001 по системе антикоррупционного управления. Была предоставлена подробная информация о применении электронных решений.

Также было отмечено, что проект Минтруда и соцзащиты Sosial Bot, реестр профессиональных и квалификационных стандартов, активные сферы в рамках программы самозанятости и другая информация также интегрированы в портал e-social. В целях повышения прозрачности на портале государственных услуг регулярно обновляется информация об услугах ведомства.

Кроме того, были отмечены преимущества подсистемы Əmək və Məşğulluq для оперативного и прозрачного доступа участников рынка труда к услугам занятости.

На встрече также присутствовали председатель Общественного совета при Министерстве, профессор Эльшад Мамедов и представители НПО.