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Замминистра: Азербайджан продолжит оказание гуманитарной помощи Украине

Замминистра: Азербайджан продолжит оказание гуманитарной помощи Украине Азербайджан протянул руку помощи Украине после начала войны там, оказывая различного рода гуманитарную помощь.
Внутренняя политика
16 августа 2023 г. 12:15
Замминистра: Азербайджан продолжит оказание гуманитарной помощи Украине

Азербайджан протянул руку помощи Украине после начала войны там, оказывая различного рода гуманитарную помощь.

Как сообщает Report, об этом журналистам заявил замминистра труда и социальной защиты населения Азербайджана Хидайат Абдуллаев.

По словам замминистра, помощь оказывается также социальной и медицинской реабилитацией украинских детей, наиболее пострадавших от жестокостей войны.

"В прошлом году в Азербайджане побывали две группы таких детей. Их реабилитацией занималось Агентство социальных услуг. В этом году в Азербайджане побывало 30 украинских детей. Мы продолжаем эту благородную работу", - отметил Х. Абдуллаев.

Отметим, что в рамках 14-дневной программы социальной реабилитации, организованной Агентством социальных услуг при Министерстве труда и социальной защиты населения, помимо столицы, украинские дети познакомились с регионами страны. Они побывали в Шамахы, Исмаиллы, Габале и Шеки. Кроме того, дети также принимают участие в психосоциальных тренингах, проходят курсы английского языка, обучаются национальным танцам и посещают мастер-классы.

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Версия на английском языке Deputy Minister: Azerbaijan will continue to provide humanitarian aid to Ukraine
Версия на азербайджанском языке Nazir müavini: "Azərbaycan Ukraynaya humanitar yardım göstərməyə davam edəcək"

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