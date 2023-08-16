Замминистра: Азербайджан продолжит оказание гуманитарной помощи Украине

Азербайджан протянул руку помощи Украине после начала войны там, оказывая различного рода гуманитарную помощь.

Азербайджан протянул руку помощи Украине после начала войны там, оказывая различного рода гуманитарную помощь.

Как сообщает Report, об этом журналистам заявил замминистра труда и социальной защиты населения Азербайджана Хидайат Абдуллаев.

По словам замминистра, помощь оказывается также социальной и медицинской реабилитацией украинских детей, наиболее пострадавших от жестокостей войны.

"В прошлом году в Азербайджане побывали две группы таких детей. Их реабилитацией занималось Агентство социальных услуг. В этом году в Азербайджане побывало 30 украинских детей. Мы продолжаем эту благородную работу", - отметил Х. Абдуллаев.

Отметим, что в рамках 14-дневной программы социальной реабилитации, организованной Агентством социальных услуг при Министерстве труда и социальной защиты населения, помимо столицы, украинские дети познакомились с регионами страны. Они побывали в Шамахы, Исмаиллы, Габале и Шеки. Кроме того, дети также принимают участие в психосоциальных тренингах, проходят курсы английского языка, обучаются национальным танцам и посещают мастер-классы.