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Замминистра: Азербайджан и Турция продолжают развивать двусторонние отношения

Замминистра: Азербайджан и Турция продолжают развивать двусторонние отношения Азербайджан и Турция продолжают активно развивать политические и экономические отношения.
Внутренняя политика
15 июля 2025 г. 12:14
Замминистра: Азербайджан и Турция продолжают развивать двусторонние отношения

Азербайджан и Турция продолжают активно развивать политические и экономические отношения.

Как сообщает Report, об этом заявил заместитель министра иностранных дел Азербайджана Самир Шарифов на мероприятии в честь Дня демократии и национального единства, отмечаемого 15 июля в Турции.

По его словам, Турция и Азербайджан всегда поддерживали и будут поддерживать друг друга, а Шушинская декларация еще больше укрепляет союз двух стран. Он напомнил, что в этом году президент Ильхам Алиев трижды посетил Турцию, а Реджеп Тайип Эрдоган побывал с визитом в Азербайджане.

"Продолжаются совместные крупные энергетические и логистические проекты, меняющие геополитическую картину региона", - добавил Шарифов.

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Версия на английском языке Deputy minister: Azerbaijan, Türkiye continue active political bilateral ties
Версия на азербайджанском языке Nazir müavini: Azərbaycan və Türkiyə arasında fəal siyasi ikitərəfli münasibətlər davam edir

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