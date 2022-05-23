Замглавы МИД встретился с председателями комитетов парламентов Азербайджана, Турции и Грузии

Заместитель министра иностранных дел Азербайджана Эльнур Мамедов встретился с председателем комитета по внешним связям Великого национального собрания Турции Акифом Чагатаем Кылычем и председателем комитета по внешним связям парламента Грузии Николозом Са

Заместитель министра иностранных дел Азербайджана Эльнур Мамедов встретился с председателем комитета по внешним связям Великого национального собрания Турции Акифом Чагатаем Кылычем и председателем комитета по внешним связям парламента Грузии Николозом Самхарадзе, находящимися с визитом в нашей стране для участия в совместной трехсторонней встрече комитетов по внешним связям парламентов Азербайджана, Турции и Грузии.

Как сообщили Report в Министерстве иностранных дел, во встрече приняли участие председатель комитета по международным отношениям и межпарламентским связям Милли Меджлиса Самед Сеидов, а также послы Турции и Грузии.

Заместитель министра Эльнур Мамедов сообщил гостям о постконфликтной ситуации в регионе, в том числе о работах по разминированию, восстановлению и строительству на освобожденных территориях, а также о работе, проведенной Азербайджаном в целях миростроительства, встречах на уровне лидеров в Брюсселе и их результатах.

В ходе встречи состоялся обмен мнениями по вопросам сотрудничества в трехстороннем формате и другим вопросам, представляющим взаимный интерес.