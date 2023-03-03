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Замглавы МИД: Возвращение в Западный Азербайджан проживающих там азербайджанцев - цель нашего народа

Замглавы МИД: Возвращение в Западный Азербайджан проживающих там азербайджанцев - цель нашего народа "Поднятие вопроса о возвращении в Западный Азербайджан после Отечественной войны является целью всего азербайджанского народа".
Внутренняя политика
3 марта 2023 г. 12:28
Замглавы МИД: Возвращение в Западный Азербайджан проживающих там азербайджанцев - цель нашего народа

"Поднятие вопроса о возвращении в Западный Азербайджан после Отечественной войны является целью всего азербайджанского народа".

Как сообщает Report, об этом заместитель министра иностранных дел Халаф Халафов заявил на общественных слушаниях в Милли Меджлисе на тему "Преодолевая горы: мирное и правовое возвращение в Западный Азербайджан".

Он напомнил, что Концепция возвращения была подготовлена общиной Западного Азербайджана: "Этот документ также был распространен как официальный документ ООН".

Заместитель министра отметил, что в вопросе возвращения в Западный Азербайджан нельзя допустить популизма: "Это национальный вопрос".

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