Замглавы МИД: Возвращение в Западный Азербайджан проживающих там азербайджанцев - цель нашего народа

"Поднятие вопроса о возвращении в Западный Азербайджан после Отечественной войны является целью всего азербайджанского народа".

"Поднятие вопроса о возвращении в Западный Азербайджан после Отечественной войны является целью всего азербайджанского народа".

Как сообщает Report, об этом заместитель министра иностранных дел Халаф Халафов заявил на общественных слушаниях в Милли Меджлисе на тему "Преодолевая горы: мирное и правовое возвращение в Западный Азербайджан".

Он напомнил, что Концепция возвращения была подготовлена общиной Западного Азербайджана: "Этот документ также был распространен как официальный документ ООН".

Заместитель министра отметил, что в вопросе возвращения в Западный Азербайджан нельзя допустить популизма: "Это национальный вопрос".