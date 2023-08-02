Замглавы ИВ Ходжалинского района: Ходжалинцы хотят, чтобы виновники резни были наказаны

Все жители Ходжалы хотят, чтобы лица, совершившие преступления в Мешали, были наказаны.

Все жители Ходжалы хотят, чтобы совершившие преступления в Мешали были наказаны.

Об этом в интервью западному бюро Report заявила заместитель главы Исполнительной власти Ходжалинского района Ламия Гараева.

По ее словам, задержание Вагифа Хачатуряна показывает, что виновники резни в Карабахе рано или поздно получат свое наказание.

"В результате политики главы государства наши шехиды были отомщены. Меня радует новость о задержании в Лачыне Вагифа Хачатуряна, чьи руки обагрены кровью невинных людей, пролитой в селе Мешали. Вопросы, которые международные организации не могут решить годами, решаются благодаря воле главы государства", - сказала она.

Л. Гараева - дочь шехида Юсифали Гараева, который был одним из 13 членов отряда, защищавшего около 250 мирных жителей, бежавших из Ходжалы во время геноцида 1992 года.

Отметим, что Вагиф Хачатурян в составе армянских воинских формирований 22 декабря 1991 года устроил массовую резню азербайджанцев в селе Мешали Ходжалинского района.

В ходе резни 25 азербайджанцев были убиты, 14 ранены, а 358 азербайджанцев стали беженцами. Было принято решение о привлечении Хачатуряна Вагифа Черкезовича к ответственности в качестве обвиняемого по статьям 103 (геноцид) и 107 (депортация или принудительное переселение населения) Уголовного кодекса Азербайджанской Республики.

В рамках этого уголовного дела 29 июля он был задержан военнослужащими Государственной пограничной службы на Лачынском погранично-пропускном пункте азербайджано-армянской государственной границы при попытке выехать в Армению для лечения при посредничестве Международного Комитета Красного Креста. Решением суда в его отношении была избрана мера пресечения в виде ареста.