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Замглавы ЦИК: 750 международных наблюдателей аккредитованы на президентские выборы

Замглавы ЦИК: 750 международных наблюдателей аккредитованы на президентские выборы На сегодняшний день к процессу мониторинга за выборами официально присоединились 750 международных наблюдателей из 88 стран и 61 организации.
Внутренняя политика
30 января 2024 г. 16:59
Замглавы ЦИК: 750 международных наблюдателей аккредитованы на президентские выборы

На сегодняшний день к процессу мониторинга за выборами официально присоединились 750 международных наблюдателей из 88 стран и 61 организации.

Об этом в интервью Report сказал заместитель председателя Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Азербайджана Ровзат Гасымов.

По его словам, интерес международной общественности к выборам очевиден.

"Аккредитация международных наблюдателей проводится на основании поступивших документов. Согласно обработанным данным, на сегодняшний день 750 международных наблюдателей, представляющих в общей сложности 61 организацию и 88 стран, уже официально присоединились к процессу наблюдения за выборами, что является высоким показателем", - сказал Р. Гасымов.

С полным текстом интервью можно ознакомиться по ссылке.

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Версия на азербайджанском языке MSK sədrinin müavini: "İndiyədək 750 beynəlxalq müşahidəçi rəsmi olaraq seçkilərin müşahidəsi prosesinə qoşulub"

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