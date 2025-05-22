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Замгенпрокурора: В борьбе с коррупцией важно международное сотрудничество 

Замгенпрокурора: В борьбе с коррупцией важно международное сотрудничество  В Баку завершилось 6-е пленарное заседание Глобальной оперативной сети правоохранительных органов по борьбе с коррупцией (GlobE Network) Управления ООН по наркотикам и преступности.
Внутренняя политика
22 мая 2025 г. 17:45
Замгенпрокурора: В борьбе с коррупцией важно международное сотрудничество 

В Баку завершилось 6-е пленарное заседание Глобальной оперативной сети правоохранительных органов по борьбе с коррупцией (GlobE Network) Управления ООН по наркотикам и преступности.

Как сообщает Report, выступивший на мероприятии заместитель генерального прокурора Азербайджана, начальник Главного управления по борьбе с коррупцией Назим Раджабов подчеркнул, что GlobE Network является важной платформой для укрепления международного сотрудничества в борьбе с коррупцией.

Отметим, что на заседании с участием представителей более 120 госструктур из 92 стран заслушано более 100 выступлений и проведено более 20 панельных дискуссий.

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Версия на английском языке Deputy Prosecutor General: International cooperation key in fight against corruption
Версия на азербайджанском языке Baş prokurorun müavini: Korrupsiyaya qarşı mübarizədə beynəlxalq əməkdaşlıq vacibdir 

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