Замгенпрокурора: В борьбе с коррупцией важно международное сотрудничество

В Баку завершилось 6-е пленарное заседание Глобальной оперативной сети правоохранительных органов по борьбе с коррупцией (GlobE Network) Управления ООН по наркотикам и преступности.

В Баку завершилось 6-е пленарное заседание Глобальной оперативной сети правоохранительных органов по борьбе с коррупцией (GlobE Network) Управления ООН по наркотикам и преступности.

Как сообщает Report, выступивший на мероприятии заместитель генерального прокурора Азербайджана, начальник Главного управления по борьбе с коррупцией Назим Раджабов подчеркнул, что GlobE Network является важной платформой для укрепления международного сотрудничества в борьбе с коррупцией.

Отметим, что на заседании с участием представителей более 120 госструктур из 92 стран заслушано более 100 выступлений и проведено более 20 панельных дискуссий.