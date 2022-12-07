О нас

Замгенпрокурора: Проделана большая работа по привлечению к ответственности незаконных армянских формирований

Замгенпрокурора: Проделана большая работа по привлечению к ответственности незаконных армянских формирований ”В рамках уголовно-процессуального законодательства, и в соответствии с требованиями норм международного права, проведена значительная работа по привлечению к ответственности за преступления, совершенные армянскими военнослужащими и членами незаконных воо
Внутренняя политика
7 декабря 2022 г. 12:38
Замгенпрокурора: Проделана большая работа по привлечению к ответственности незаконных армянских формирований

”В рамках уголовно-процессуального законодательства, и в соответствии с требованиями норм международного права, проведена значительная работа по привлечению к ответственности за преступления, совершенные армянскими военнослужащими и членами незаконных вооруженных формирований в отношении азербайджанских пленных и заложников".

Как сообщает Report, об этом заявил заместитель генерального прокурора Гейдар Мамедов на конференции на тему ”Основные гарантии прав человека“.

Г.Мамедов отметил, что за последние два с половиной года под руководством генерального прокурора Кямрана Алиева была проведена значительная работа для восстановления нарушенных прав наших граждан, вынужденных переселенцев с родных земель, возмещения нанесенного им материального и морального ущерба, а также оценки разрушенных армянскими вандалами историко-культурных и религиозных памятников, подсчета ущерба, нанесенного нашей республике в результате оккупации, по привлечению армянских военнослужащих-диверсантов и членов незаконных вооруженных формирований к ответственности за преступления, совершенные против наших пленных и заложников, в рамках уголовно-процессуального законодательства и в соответствии с требованиями норм международного права.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке Deputy prosecutor general: Significant steps taken to bring members of illegal Armenian armed detachment to justice
Версия на азербайджанском языке Baş prokurorun müavini: "Qanunsuz erməni silahlı birləşmə üzvlərinin məsuliyyətə cəlbi üçün mühüm işlər görülüb"

Другие новости из категории

Ильхам Алиев принял участие в церемонии сдачи в эксплуатацию танкера Академик Хошбахт Юсифзаде
ФотоИльхам Алиев принял участие в церемонии сдачи в эксплуатацию танкера "Академик Хошбахт Юсифзаде"
7 декабря 2022 г. 11:24
Президенту вручена скульптура, которая некогда находилась в рабочем кабинете Азиза Алиева
ФотоПрезиденту вручена скульптура, которая некогда находилась в рабочем кабинете Азиза Алиева
6 декабря 2022 г. 13:52
Избраны новые члены президиума Коллегии адвокатов
Избраны новые члены президиума Коллегии адвокатов
6 декабря 2022 г. 13:37
В президиум Коллегии адвокатов избраны новые заместители председателя
В президиум Коллегии адвокатов избраны новые заместители председателя
6 декабря 2022 г. 12:53
Анар Багиров переизбран председателем президиума Коллегии адвокатов
ФотоАнар Багиров переизбран председателем президиума Коллегии адвокатов
6 декабря 2022 г. 12:10
За последние 5 лет количество адвокатов в Азербайджане увеличилось в 2,5 раза
За последние 5 лет количество адвокатов в Азербайджане увеличилось в 2,5 раза
6 декабря 2022 г. 11:51
Омбудсмен обратилась в международные организации в связи с разрушением армянами могил в Зангилане
Омбудсмен обратилась в международные организации в связи с разрушением армянами могил в Зангилане
5 декабря 2022 г. 20:58
Президент обратился к участникам V форума солидарности азербайджанских волонтеров
Президент обратился к участникам V форума солидарности азербайджанских волонтеров
5 декабря 2022 г. 17:40
Национальный активист Южного Азербайджана посетил село Агалы
ФотоНациональный активист Южного Азербайджана посетил село Агалы
4 декабря 2022 г. 14:55
Ахмед Обалы посетил Худаферинский мост
ФотоАхмед Обалы посетил Худаферинский мост
4 декабря 2022 г. 14:10

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi