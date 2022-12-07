Замгенпрокурора: Проделана большая работа по привлечению к ответственности незаконных армянских формирований

”В рамках уголовно-процессуального законодательства, и в соответствии с требованиями норм международного права, проведена значительная работа по привлечению к ответственности за преступления, совершенные армянскими военнослужащими и членами незаконных воо

”В рамках уголовно-процессуального законодательства, и в соответствии с требованиями норм международного права, проведена значительная работа по привлечению к ответственности за преступления, совершенные армянскими военнослужащими и членами незаконных вооруженных формирований в отношении азербайджанских пленных и заложников".

Как сообщает Report, об этом заявил заместитель генерального прокурора Гейдар Мамедов на конференции на тему ”Основные гарантии прав человека“.

Г.Мамедов отметил, что за последние два с половиной года под руководством генерального прокурора Кямрана Алиева была проведена значительная работа для восстановления нарушенных прав наших граждан, вынужденных переселенцев с родных земель, возмещения нанесенного им материального и морального ущерба, а также оценки разрушенных армянскими вандалами историко-культурных и религиозных памятников, подсчета ущерба, нанесенного нашей республике в результате оккупации, по привлечению армянских военнослужащих-диверсантов и членов незаконных вооруженных формирований к ответственности за преступления, совершенные против наших пленных и заложников, в рамках уголовно-процессуального законодательства и в соответствии с требованиями норм международного права.