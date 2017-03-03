Заместитель заведующего отделом Администрации президента: Молодежь должна тесно сплотиться вокруг президента Ильхама Алиева

Баку. 3 марта. REPORT.AZ/ "В первые годы независимости Азербайджана молодежь была привлечена в маргинальные группы. После прихода в 1993 году к власти Гейдара Алиева молодежь была отдалена от этого и привлечена к государственному управлению".

Как передает Report, об этом заявил заместитель заведующего отделом общественно-политических вопросов Администрации президента Вугар Алиев на прошедшей конференции на тему "Роль молодежи в борьбе с терроризмом, экстремизмом и радикализмом".

По его словам, когда сегодня говоришь "азербайджанская молодежь", подразумеваются молодые люди, защищающие наши границы, лица, побеждающие в международных соревнованиях, и люди, проявляющие активность во многих работах: "В Азербайджане молодежи оказывается поддержка. Молодежь должна тесно сплотиться вокруг президента Ильхама Алиева. Политическая стабильность в нашей стране является образцом для мира. Данная политическая стабильность стала возможна в результате проводимой президентом Ильхамом Алиевым прагматичной, дальновидной политики".

Представитель Администрации президента сказал, что азербайджанское государство также оказывает внимание сфере медиа: "На сегодняшний день в Азербайджане насчитываются сотни газет, десятки информационных порталов, телеканалов. Наличие свободы слова и самовыражения создает условия для каждого. Молодым журналистам должны прививаться навыки профессиональной журналистики".